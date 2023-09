Ex-São Paulo recebe alta hospitalar após cirurgia para remover tumor na cabeça

A Ponte Preta, que paga a cirurgia avaliada em R$ 90 mil, acompanha atentamente o caso e tem auxiliado o atleta. O jogador está afastado dos gramados desde a realização de exames que diagnosticaram tumor no cérebro. Ele investigou a situação com exames complementares e escolheu a equipe médica para lhe operar.

Júnior Tavares tem 27 anos e foi revelado no Grêmio. De lá foi para o São Paulo, onde despontou com destaque e foi atuar no futebol europeu. Voltou ao Brasil em 2020 para jogar por Sport, Náutico e chegou à Ponte Preta para a temporada 2023.

A Ponte Preta volta a campo no próximo sábado para enfrentar o lanterna da Série B ABC, às 18h, no estádio Frasqueirão, em Natal (RN). O time paulista está em 15º lugar, com 33 pontos.