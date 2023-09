Time Mundo derrota Europa e fica com o segundo título consecutivo da Laver Cup

O Time Mundo, representado pela dupla norte-americana formado por Ben Shelton e Frances Tiafoe, conquistou o título da Laver Cup, neste domingo, em Vancouver, Canadá, ao derrotar após duro duelo o polonês Hubert Hurkacz e o russo Andrey Rublev, da Europa, por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/4) e 7/6 (7/5).

Apesar de fechar a partida em dois sets, a disputa foi acirradíssima. Não houve quebra de serviço, com a definição apenas no tie-break.

O melhor desempenho de Shelton e Tiafoe nos momentos finais de cada set foi importante para a vitória e definição da partida.

Hurkacz e Rublev tiveram chance de ter uma quebra de saque no quarto game do primeiro set, mas não tiveram êxito. Os europeus chegaram a abrir vantagem de 4/3 no tie-break, mas depois tomaram a virada de 7/4.

O panorama no segundo set foi semelhante ao primeiro. A dupla da Europa teve 5/4 no placar do tie-break e dois saques, mas permitiu nova reação dos adversários, que fecharam em 7/5.

Esta foi a segunda conquista consecutiva do Time Mundo na competição. Nas quatro primeiras edições o título ficou com os europeus.