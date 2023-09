Sócios do Fortaleza aprovam SAF com mais de 95% dos votos

A primeira enquete teve 1202 votos para sim, 53 para não e somente um em branco, enquanto a segunda consulta encerrou com 1195 eleitores favoráveis, 57 contrários e novamente um em branco. Apesar das novidades no Tricolor, foi definido anteriormente que as ações não serão comercializadas no momento.

INSPIRAÇÃO?

O Fortaleza usou o modelo usado no Bayern, que manteve o controle dentro da própria instituição. O modelo, porém, é diferente de Botafogo e Vasco, se aproximando inclusive do América-MG, mantendo a associação do clube com ativos imobiliários, devendo ser remunerada pela SAF ao fazer utilização de Centro de Treinamento Ribamar Bezerra, Centro de Excelência e demais instalações.