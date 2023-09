São Paulo fatura o título inédito da Copa do Brasil; conheça todos dos campeões desde 1989

Após o empate diante do Flamengo neste domingo, o São Paulo conquistou o primeiro título de Copa do Brasil de sua história, em sua segunda final da competição. O time de Dorival Júnior havia vencido a partida de ida, no Maracanã, por 1 a 0, gol de Jonathan Calleri. Com o troféu, além de garantir R$ 70 milhões para os cofres do clube, se classifica automaticamente à fase de grupos da Libertadores e Copa do Brasil de 2024.

Com isso, o time tricolor entra para a seleta lista de clubes que já conquistaram a competição nacional, fundada em 1989. Contando com o São Paulo, 17 equipes já se sagraram campeãs da Copa do Brasil. O último campeão inédito, antes dos comandados de Dorival Júnior, havia sido o Athletico-PR, em 2019, quando Tiago Nunes ainda dirigia o time.