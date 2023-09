Red Bull comemora 6º título de construtores com nova vitória de Verstappen: 'Ano espetacular'

A Red Bull comemorou na madrugada deste domingo o seu sexto título do mundial de construtores com mais uma vitória de Max Verstappen, a 13ª do holandês, que deve confirmar o tricampeonato de pilotos no Grande Prêmio do Catar, no dia 08 de outubro. Eufórico com a conquista, o chefe da equipe austríaca, Christian Horner, estava com o sorriso de ponta a ponta da orelha e parabenizou toda equipe pela grande temporada.

"Foi a corrida mais incrível para nós e o ano mais espetacular. É o produto do trabalho de todos os homens e mulheres na fábrica em Milton Keynes. É muito apropriado ganhar este campeonato aqui, na frente da Honda. Para a Red Bull e nossos parceiros é a soma do esforço incrível de todos, com cada um fazendo a sua parte para alcançar resultados como os que estamos conquistando", disse o dirigente.

Christian Horner aproveitou o momento para tentar recuperar a confiança do seu segundo piloto, Sergio Pérez, que fez mais uma corrida para ser esquecida. O mexicano cometeu falhas decisivas que danificaram o carro e o tirou de ação logo no início da corrida.

"Checo teve de usar várias asas dianteiras hoje, mas vai se recuperar nas próximas corridas, tenho certeza. Ele também foi uma parte fundamental para garantir este campeonato", afirmou Horner.

Com o sexto título do mundial de construtores, a Red Bull ficou a um de igualar a Lotus, com sete conquistas. A escuderia austríaca ainda está atrás da Ferrari (16), Williams (9), e McLaren e Mercedes (8), além da Lotus (7).

Na atual temporada, a Red Bull chegou aos 623 pontos, mais do dobro de pontos da Mercedes, que aparece na segunda posição no mundial de construtores. A escuderia ainda receberá uma premiação milionária, que deverá ultrapassar o valor de US$ 169 milhões, conquistados no ano passado.

Além dos títulos de 2023 e 2022, a Red Bull conquistou o mundial de construtores nos anos de 2010 a 2013, mesmo período do tetracampeonato de Sebastian Vettel. O alemão teve como companheiro de equipe Mark Webber.

"Foi um fim de semana incrível, e vencer aqui é ótimo. O carro estava funcionando bem em todos os compostos. Mas o mais importante foi vencer o Mundial de Construtores, então parabéns a todos na fábrica. Estamos tendo um ano incrível", afirmou Max Verstappen.