Max Verstappen vence o Grande Prêmio do Japão de F1; Norris e Piastri vão ao pódio

Max Verstappen ganhou o Grande Prêmio do Japão de Fórmula 1 neste domingo, 24. O piloto holandês largou na primeira posição no Circuito de Suzuka e ao fim da disputa consagrou a Red Bull como hexacampeã do Mundial de Construtores da F1. Esta é a 47ª vitória de Verstappen na carreira, e a 13ª na temporada 2023.

No pódio, Verstappen teve a companhia de Lando Norris, que conquistou o segundo lugar consecutivo, e de Oscar Piastri, que subiu na plataforma pela primeira vez na carreira dele, ambos da McLaren.

Vencedor da disputa, o piloto holandês dominou a corrida sem enfrentar ameaças. Ele disse ter sido um fim de semana "inacreditável". "O carro estava trabalhando bem em todos os compostos. Mas o mais importante era vencer o ‘construtores’, então bom trabalho a todos na fábrica. Estamos tendo um ano incrível", destacou.

O segundo colocado, Norris, contou que não poderia pedir por mais. "Minha largada foi muito boa, quase peguei o Max, mas ele estava longe na curva 2. Não ficamos próximos ao Max, mas também não estávamos a quilômetros de distância. Estou muito orgulhoso da equipe e dos passos que estamos dando", celebrou.

Estreante no pódio, Piastri, lamentou não ter feito a corrida como gostaria, mas suficiente para conseguir o troféu. "É muito especial, definitivamente. Vou lembrar por um bom tempo. Não posso agradecer à equipe o suficiente por essa oportunidade", comemorou o piloto australiano.

Confusão na largada

A corrida começou conturbada logo na largada. Piastri e Norris tentaram pressionar Verstappen por ambos os lados, mas Norris, da McLaren, não conseguiu se aproximar o suficiente para ameaçar o piloto holandês. Charles Leclerc, que estava em quarto lugar, teve uma largada mais lenta, permitindo que Carlos Sainz ultrapassasse Sergio Pérez.

Carlos Sainz subiu do sexto para o quinto lugar, enquanto o piloto da Red Bull caiu do quinto para o sétimo lugar e teve um contato com Lewis Hamilton, que estava originalmente em oitavo. Na parte de trás do grid, houve um incidente na curva 1 envolvendo Bottas, Alexander Albon, Esteban Ocon e Guanyu Zhou, levando à entrada do safety car.

Confira a classificação final do GP da do Japão:

1º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1h30min58s421

2º - Lando Norris (ING/McLaren), a 19s387

3º - Oscar Piastri (AUS/McLaren), a 36s494

4º - Charles Leclerc (MON/Ferrari), a 43s998

5º - Lewis Hamilton (ING/Mercedes),a 49s376

6º - Carlos Sainz Jr. (ESP/Ferrari), a 50s221

7º - George Russell (ING/Mercedes), a 57s659

8º - Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), a 1min14s725

9º - Esteban Ocon (FRA/Alpine), a 1min19s678

10º - Pierre Gasly (FRA/Alpine), a 1min23s155

11º - Liam Lawson (NZL/AlphaTauri), a 1 volta

12º - Yuki Tsunoda (JAP/AlphaTauri), a 1 volta

13º - Guanyu Zhou (CHN/Alfa Romeo), a 1 volta

14º - Nico Hülkenberg (ALE/Haas), a 1 volta

15º - Kevin Magnussen (DIN/Haas), a 1 volta

Não terminaram a corrida - Alexander Albon (TAI/Williams), Logan Sargeant (EUA/Williams), Lance Stroll (CAN/Aston Martin), Sergio Pérez (MEX/Red Bull) e Valtteri Bottas (FIN/Alfa Romeo).