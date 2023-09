Dorival é o segundo técnico a ganhar a Copa do Brasil duas vezes seguidas; confira os campeões

O empate do São Paulo com o Flamengo, neste domingo, no Morumbi, colocou Dorival Júnior em um seleto grupo de treinadores na Copa do Brasil. O título de 2023 foi o terceiro do treinador e o segundo seguido, que fez o técnico são-paulino igualar Mano Menezes, que conquistou o troféu em 2017 e 2018 com o Cruzeiro. Diferentemente do técnico da equipe mineira nas conquistas, Dorival é o primeiro da história da competição a vencer com duas equipes diferentes.

O título deste domingo é o primeiro do São Paulo na competição e o terceiro de Dorival Júnior como treinador. Antes, o técnico venceu a Copa do Brasil com o Santos, de Ganso, Neymar e Robinho, em 2010, e em 2022, com o Flamengo.