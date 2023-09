Decisivo, Rafael se consolida como 'substituto de Ceni' com a conquista da Copa do Brasil

O ESCOLHIDO

Reserva no Cruzeiro e no Atlético-MG, rivais em Minas Gerais, o goleiro de 33 anos chegou ao São Paulo em dezembro do ano passado para brigar pela posição e com a torcida paulista tendo dúvidas sobre o que ele poderia fazer no clube. Apesar de experiente e campeão pelos dois times de Belo Horizonte, Rafael nunca tinha sido titular na carreira. O São Paulo seguia em busca de um nome que conseguisse se consolidar debaixo das traves. Rafael era o atleta da vez.

Desde a aposentadoria de Ceni, no fim de 2015, o São Paulo buscava um goleiro que pudesse se firmar como titular da equipe, repetindo o sucesso do jogador que virava técnico. Mas isso nunca aconteceu. Em pouco mais de sete temporadas, o time do Morumbi viu dez atletas diferentes passarem pela meta tricolor e nenhum deles com a segurança esperada pela torcida e também pelo time em campo. Foram anos difíceis e de muitas cobranças e frustrações.