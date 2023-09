Beatriz Souza fatura ouro no Grand Slam de judô no Azerbaijão; Mayra Aguiar fica com bronze

Após desempenho apagado na sexta-feira e no sábado, o Brasil fechou o Grand Slam de Judô de Baku, no Azerbaijão, com duas medalhas neste domingo. Beatriz Souza venceu quatro lutas para faturar a medalha de ouro nos +78kg. Já Mayra Aguiar (78kg) ficou com o bronze.

Este é o segundo ouro vencido por Beatriz Souza em duas semanas. No sábado (16), ela havia faturado o título do pan-americano no Canadá. Medalha de bronze no Mundial de Doha, no Catar, ela chegou ao Azerbaijão para garantir mais um primeiro lugar. Na final, Bia derrotou a brasileira naturalizada portuguesa, Rochele Nunes.

O desempenho de Bia neste domingo começou com um Ippon diante da casaque Nazgul Maratova. Com dois waza-ari, a brasileira também eliminou a italiana Asia Tavano. Na semifinal, a adversária foi a japonesa Sarah Asahina. A luta foi equilibrada, as duas foram punidas por passividade. Depois, Bia forçou a terceira punição contra a japonesa e ficou com o título. Bia também forçou o terceiro shido na final contra Rochelle e garantiu o ouro e 1000 pontos no ranking olímpico.

Mayra foi mais uma atleta a ganhar o ouro no Pan de Calgary e garantiu nova medalha no Azerbaijão. Ela estreou com vitória sobre Migle Dudenaite, da Lituânia, com duplo waza-ari. Nas quartas, a brasileira passou por Rinoko Wada, do Japão, com um waza-ari.

A semifinal foi diante de Alice Bellandi, da Itália, que levou a melhor no confronto ao forçar três punições na brasileira. Mayra se recuperou na disputa do terceiro lugar e superou a alemã Alina Boehm, com um waza-ri e com direito a uma imobilização que durou nove segundos e quase garantiu o ippon. A brasileira se defendeu para garantir o bronze.

O Brasil termina o Grand Slam com dois pódios e o sexto lugar no quadro geral de medalhas. O Azerbaijão foi o melhor país com três ouros, uma prata e um bronze. Geórgia, Japão, Itália e Kosovo completam o top 5.