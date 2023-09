Vitória vence o Ituano fora de casa e amplia vantagem na liderança da Série B

Mesmo atuando fora de casa, o Vitória fez mais uma partida segura e manteve a liderança isolada da Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta sexta-feira, o time baiano superou o Ituano por 2 a 0, no estádio Novelli Júnior, em Itu, pela 29.ª rodada. Matheus Trindade, aos seis minutos de jogo, e Iury Castilho, nos acréscimos do segundo tempo, foram os autores dos gols.

Com mais três pontos, o Vitória chegou a 55 pontos na ponta da tabela e abriu sete pontos do quinto colocado, Criciúma, que acabou derrotado para o Atlético-GO, por 3 a 1, no mesmo horário. Já o Ituano é o 14.º colocado, com 33 pontos e pode ficar a três da zona de rebaixamento ao fim da rodada.

Defendendo a liderança, o Vitória ficou na espreita nos primeiros minutos, estudando o Ituano e foi letal em seu primeiro ataque. Usando sua principal arma, a bola aérea, Mateus Trindade desviou de cabeça o cruzamento de Osvaldo e abriu o placar logo aos seis minutos. O gol deu tranquilidade para o time baiano manter sua estratégia fora de casa. O time pouco se expôs e deixou a bola com o Ituano.

O time paulista teve mais volume e posse de bola, mas encontrava dificuldade para penetrar na defesa adversária. A alternativa encontrada foi a jogada de linha de fundo, mas a defesa visitante foi superior. Vendo que o jogo aéreo não surtia efeito, o time paulista tentou arriscar de fora da área. Na reta final, Yann Rolim encheu o pé e Lucas Arcanjo fez uma linda defesa, garantindo a vantagem parcial.

Na segunda etapa, o Vitória manteve o freio de mão puxado. Repetindo a estratégia se concentrou na defesa e buscou explorar os contra-ataques. O Ituano, por sua vez, mesmo com a posse de bola, pecava na hora de concluir as jogadas. Os donos da casa erravam passes e facilitavam a vida da defesa adversária, que não precisava de muito esforço para afastar a bola.

Com o passar do tempo, o Vitória seguiu ditando o ritmo, quebrando a velocidade do adversário, que tinha pressa para empatar. Quando o Ituano conseguiu quebrar as linhas da defesa, Lucas Arcanjo apareceu para defender o chute de Matheus Cadorini. O lance serviu para o Vitória voltar a se concentrar. Começou a prender a bola no campo de ataque e Iury Castilho, aos 46, decretou a vitória do líder. O atacante recebeu na área e bateu firme rasteiro, colocando números finais na partida.

Na 30.ª rodada, o Vitória recebe o Tombense, na sexta-feira, às 21h30, no Barradão. Já o Ituano atua no sábado, em duelo paulista contra o Botafogo-SP, às 17h, no mesmo Novelli Júnior.

FICHA TÉCNICA

ITUANO 0 X 2 VITÓRIA

ITUANO - Jefferson Paulino; Pacheco, Rafael Pereira, Marcel e Mário Sérgio; José Aldo (Quirino), Rafael Carvalheira (Marthã) e Yann Rolim (Emerson Urso); Hélio Borges (Felipe Saraiva), Wesley (Kaique Clemente) e Matheus Cadorini. Técnico: Marcinho Freitas.

VITÓRIA - Lucas Arcanjo; Railan (Yan Souto), Camutanga, Wagner Leonardo e Edson Lucas; Matheus Trindade (Dudu), Rodrigo Andrade (Marco Antônio) e Matheuzinho; Osvaldo (José Hugo), Mateus Gonçalves (Iury Castilho) e Léo Gamalho. Técnico: Léo Condé.

GOLS - Matheus Trindade, aos seis minutos do primeiro tempo. Iury Castilho, aos 46 minutos do segundo.

CARTÕES AMARELOS - Rafael Pereira, Felipe Saraiva, Emerson Urso e José Aldo (Ituano); Lucas Arcanjo e Railan (Vitória).

ÁRBITRO - Felipe Fernandes de Lima (MG)

RENDA - R$ 39.540,00

PÚBLICO - 1.804 total

LOCAL - Estádio Novelli Júnior, em Itu (SP).