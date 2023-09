Vôlei: Em luto por Walewska, Brasil vence Bélgica e segue vivo no Pré-Olímpico

A seleção brasileira feminina de vôlei se recompôs em quadra e voltou a vencer no Pré-Olímpico de vôlei na madrugada deste sábado (23). O time de José Roberto Guimarães bateu a seleção da Bélgica por 3 sets a 0, com parciais de 25/18, 25/14 e 25/20, em Tóquio, no Japão.

A vitória foi fundamental para manter viva a chance de classificação do time para os Jogos de Paris-2024. A situação será definida amanhã (24) contra o Japão, às 7h25 (horário de Brasília). O Brasil, terceiro colocado com 14 pontos, precisa vencer as japonesas para garantir a vaga. As adversárias estão na segunda posição, com 15 — invicta, a Turquia lidera com 18.