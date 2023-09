Luiz Otávio marca no último minuto e salva Ceará de derrota contra a Chapecoense

A Chapecoense deixou a vitória escapar na tarde deste sábado, no último minuto, ao sofrer um gol do zagueiro Luiz Otávio, do Ceará, aos 53 minutos dos segundo tempo, em partida realizada na Arena Condá, pela 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O empate por 1 a 1 não ajudou nenhum dos times dentro da tabela de classificação.

Com o resultado, a Chapecoense perdeu a oportunidade de sair da zona de rebaixamento, atingindo os 28 pontos, na 17ª colocação. Longe da parte alta da tabela, o Ceará subiu para 42 pontos, mas ficou no 11º lugar e se afastou do sonho de retornar ao Brasileirão de 2024. Pelo menos somou um ponto fora de casa, esquecendo a goleada de 4 a 1 sofrida na rodada anterior diante do Novorizontino.

Mesmo jogando fora de casa, quem criou a primeira boa oportunidade do jogo foi o Ceará, que perdeu a chance de sair na frente com o atacante Barletta. A resposta da Chapecoense veio logo em seguida, mas Giovanni Pavani não conseguiu balançar as redes do visitante, que seguiu povoando o campo de ataque e pressionando a defesa dos catarinenses.

Com as ações equilibradas, a Chapecoense levou a melhor. Aos 36 minutos, Giovanni Pavani invadiu a área do Ceará e finalizou com grande categoria, para colocar o time da casa em vantagem e encaminhar um grande resultado na luta contra o rebaixamento.

No segundo tempo, o jogo se abriu. Atrás do placar, o Ceará foi atrás das melhores oportunidades e provocou grande perigo com investidas de Saulo Mineiro, parando em grande defesa do goleiro Airton. Pelo lado da Chapecoense, Felipe Ferreira e Mancha quase aumentaram a vantagem, mas não conseguiram concluir em gol.

Aos 53 minutos, Luiz Otávio colocou números finais ao jogo. No apagar das luzes, o zagueiro aproveitou o rebote da bola na área da Chapecoense e chutou forte, contando com desvio no meio do caminho. Fim de jogo, decepção da torcida local.

Pela Série B, o Ceará volta a campo dia 1º, para enfrentar o Atlético-GO, às 18h, na Arena Castelão. No mesmo dia, a Chapecoense visita o Vila Nova, às 15h45, no estádio Serra Dourada.

FICHA TÉCNICA

CHAPECOENSE 1 X 1 CEARÁ

CHAPECOENSE - Airton; Ronei, Rodrigo Freitas, Lucas Freitas (Cleylton) e Mancha; Gustavo, Victor Ferraz (Kayke), Giovanni Pavani e Bruno Nazário (Bruno Vinícius); Marcinho (Felipe Ferreira) e Henrique Dourado (Marco Antônio). Técnico: Claudinei Oliveira.

CEARÁ - André Luiz; Warley (Janderson), Tiago, Luiz Otávio e David Ricardo (Formiga); Guilherme Castilho (Caíque), Léo Santos (Jean Carlos) e Richardson; Erick, Saulo Mineiro e Chrystian Barletta (Nicolas). Técnico: Vagner Mancini

GOLS - Giovanni Pavani, aos 36 minutos do primeiro tempo e Luiz Otávio, aos 53 do segundo.

CARTÕES AMARELOS - Airton, Bruno Vinícius e Henrique Dourado (CHA); Warley, Janderson e Léo Santos (CEA).

ÁRBITRO - Leandro Pedro Vuaden (RS).

RENDA - R$ 90.060,00.

PÚBLICO - 4.948 total.

LOCAL - Arena Condá, Chapecó (SC).