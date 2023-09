Guarani e Sport brigam pela vice-liderança da Série B

A briga pela vice-liderança da Série B do Campeonato Brasileiro vai estar em jogo neste sábado quando acontecem mais quatro jogos pela 29ª rodada. O Guarani tem um compromisso difícil diante do CRB, em Maceió (AL), enquanto o Sport vai receber o Londrina na Ilha do Retiro, no Recife.

O Guarani entra em campo às 17h, quando visita o CRB, no estádio Rei Pelé. O confronto é considerado um duelo direto pelo time paulista, afinal o rival vinha em uma crescente na competição e aparece com 42 pontos, seis atrás do G-4 - zona de acesso. O Guarani, por sua vez, tem 50 pontos e almeja chegar o mais rápido possível ao número mágico de 65 pontos para garantir o acesso.

O time de Campinas vem de quatro vitórias seguidas e tem a melhor campanha no returno sob o comando do técnico Umberto Louzer. Ele mesmo era o técnico do CRB no início da temporada, tendo inclusive, conquistado o título estadual. Daniel Paulista é o atual técnico do CRB, substituiu justamente Louzer e estreou no time alagoano em Campinas, vencendo o Guarani por 1 a 0, no primeiro turno.

Mais tarde, às 20h45, o Sport faz um duelo dos opostos contra o Londrina, que briga contra o rebaixamento, em casa, na Ilha do Retiro. Diferente do Guarani, o time pernambucano vinha de cinco jogos de jejum nas últimas rodadas, mas se reabilitou na rodada passada, ao vencer o ABC, por 1 a 0 e agora quer seguir embalado para voltar à segunda colocação. Atualmente, o rival está na frente no saldo de gols (16 contra 14).

Outros dois jogos reúnem times da parte intermediária e debaixo da tabela. Com 41 pontos, o Ceará visita a Chapecoense, na Arena Condá, às 17h, focado em se aproximar do G-4. Busca a reabilitação após ser goleado pelo Novorizontino por 4 a 1. O rival, por sua vez, não vence há quatro jogos e, com 27 pontos, precisa da reabilitação para sair da zona de rebaixamento. Perdeu seus dois últimos jogos para Guarani (1 a 0) e Sampaio Corrêa (2 a 0).

Às 18h o duelo será entre Tombense e Botafogo-SP, no Estádio Soares de Azevedo, em Muriaé (MG). O time paulista vem de vitória em cima do Atlético-GO, por 1 a 0, e soma 38 pontos. Já os donos da casa aparecem dentro da zona de rebaixamento com 25.

A rodada será encerrada com mais dois jogos na noite de segunda-feira. Logo às 18h30, Avaí e Juventude fazem um duelo dos opostos no estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC). Mais tarde, às 21h, o Novorizontino tenta se manter na briga pelo G-4 contra o lanterna ABC, em casa, no estádio Jorge Ismael de Biasi, o Jorjão.

CONFIRA OS JOGOS DA 29.ª RODADA:

Sábado

17h

Chapecoense x Ceará

CRB x Guarani

18h

Tombense x Botafogo-SP

20h45

Sport x Londrina

Segunda-feira

18h30

Avaí x Juventude

21h

Novorizontino x ABC