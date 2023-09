Gerson e Vinícius Jr são as surpresas da lista de Diniz para as Eliminatórias

O atacante Vinícius Júnior e o volante Gerson foram as novidades da lista divulgada neste sábado, no Rio, pelo técnico Fernando Diniz. A convocação dos 23 jogadores vale para as duas próximas rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026.

"O Gerson foi uma das convocações mais fáceis para mim pelo que ele vem mostrando no Flamengo. O time vem oscilando, mas ele apresentou um grande futebol nesse período em que esteve em campo. Vejo no Gerson uma mudança positiva em seu comportamento", afirmou o treinador da seleção.

Já Vinícius Júnior treinou ontem com os jogadores do Real Madrid e se mostrou recuperado de uma lesão que o tirou dos dois primeiros jogos do Brasil na competição.

"Ele é um protagonista do futebol mundial. A gente não consegue entender como ele ficou de fora da lista dos principais jogadores do mundo. Mais do que um jogador, é um exemplo para a sociedade por tudo que passou. Além de atleta, é um uma pessoa que representa muito", afirmou Diniz sobre o atacante do Real Madrid.

Em sua segunda convocação como treinador da seleção, Diniz pretende manter a sequência do seu trabalho, iniciado nas jornadas de estreia da equipe brasileira na competição. Na entrevista, ele elogiou a participação da torcida nos dois jogos das Eliminatórias.

"A torcida foi o nosso grande craque. Foi um acerto do presidente Ednaldo Rodrigues em colocar o jogo lá. Eles ficaram muito entusiasmados. A expectativa é manter o time competitivo para os próximos dois jogos", afirmou o treinador

Os dois próximos compromissos acontecem no mês de outubro. No dia 12, o desafio vai ser diante da Venezuela, em jogo que será disputado na Arena Pantanal, em Cuiabá. Cinco dias depois a delegação desembarca em Montevidéu para enfrentar a seleção uruguaia no estádio Centenário.

Com um aproveitamento de 100% após golear a Bolívia por 5 a 1 como mandante e depois superar o Peru fora de casa por 1 a 0 com um gol no final da partida, o Brasil lidera a classificação do torneio com seis pontos ao lado da Argentina. Venezuelanos e uruguaios, próximos rivais da seleção brasileira nas Eliminatórias, estão empatados com três pontos.

Confira abaixo a lista de convocados de Fernando Diniz:

GOLEIROS: Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City), Lucas Perri (Botafogo).

LATERAIS: Danilo (Juventus), Vanderson (Monaco), Caio Henrique (Monaco), Renan Lodi (Olympique de Marselha).

ZAGUEIROS: Bremer (Juventus), Gabriel Magalhães (Arsenal), Marquinhos (PSG), Nino (Fluminense).

MEIO-CAMPISTAS: André (Fluminense), Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Gerson (Flamengo), Raphael Veiga (Palmeiras).

ATACANTES: Gabriel Jesus (Arsenal), Matheus Cunha (Wolverhampton), Neymar (Al-Hilal), Raphinha (Barcelona), Richarlison (Tottenham), Rodrygo (Real Madrid), Vinícius Júnior (Real Madrid).