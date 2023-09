Copa Paulista registra empates nos jogos de ida das semifinais

As semifinais da Copa Paulista começaram com forte equilíbrio com dois empates. Em Santos, a Portuguesa Santista empatou por 1 a 1 com o XV de Piracicaba, meso resultado em Presidente Prudente, onde Grêmio Prudente e São José também ficaram na igualdade. Os finalistas serão conhecidos nos jogos de volta, previstos para o próximo sábado, com mando invertido.

Como não existe vantagem de empate, quem vencer avança à final. Caso ocorra outro empate, então a vaga será definida nas cobranças de pênaltis. O campeão vai ter o direito de escolher uma vaga no calendário nacional de 2024. Ou na Série D do Brasileiro ou na Copa do Brasil. A vaga que sobrar ficará com o vice-campeão.

No estádio Ulrico Mursa o jogo foi bem amarrado. O XV de Piracicaba abriu o placar só aos 27 minutos do segundo tempo com uma cabeçada do zagueiro Gilberto Alemão. A Santista buscou o empate apenas no final, aos 45, também de cabeça com Glauco.

No Prudentão, sob forte calor, beirando os 40 graus, os times conseguiram correr mais no primeiro tempo. Nicholas fez o gol do São José, aos sete minutos, e o Prudente empatou com Maranhão, aos 28. Com os jogadores desgastados fisicamente, o segundo tempo foi disputado num ritmo mais lento e ninguém venceu.