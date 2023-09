Após garantir P2 e P3, McLaren tentará surpreender Red Bull no GP do Japão de Fórmula 1

A McLaren conseguiu colocar seus dois carros no top 3 durante o treino classificatório para o Grande Prêmio do Japão de Fórmula 1. Neste domingo, Oscar Piastri e Lando Norris, P2 e P3, respectivamente, terão a difícil missão de tirar a 13ª vitória da temporada das mãos de Max Verstappen, que garantiu sua nona pole position no ano e poderá pavimentar o caminho para garantir o tricampeonato já na etapa do Catar, no dia 8 de outubro. A dupla da montadora britânica afirmou que pretende dificultar a vida do piloto holandês da Red Bull.

"Será divertido, terei apenas um carro na minha frente para ultrapassar, então tentarei fazer isso acontecer", disse Piastri, piloto de 22 anos que acabou de estender seu vínculo com a McLaren até o fim de 2026. Esta é a primeira vez na carreira em que o piloto australiano largará da primeira fila.

"Um ótimo trabalho do Oscar e do Max hoje, mas um dia incrível para a gente com a P2 e a P3. É complicado acertar tudo ao longo da volta e o mínimo erro pode custar muito tempo. Ainda assim tivemos um ótimo dia e estou muito feliz", completou Norris.

Verstappen liderou todas as etapas dos treinos livres e também garantiu o melhor tempo do classificatório neste fim de semana. Após vencer 10 etapas consecutivas, maior recorde da Fórmula 1 na história, o holândes viu a Red Bull ser superada pela primeira vez no ano com a vitória da Ferrari de Carlos Sainz na etapa de Singapura, em Marina Bay. Verstappen rapidamente recuperou sua forma vencedora no Circuito de Suzuka e desponta como grande favorito para mais uma vitória neste domingo.

"Um fim de semana incrível até agora, especialmente no classificatório, quando pudemos realmente ir até o nosso limite e me senti muito bem. Tivemos um fim de semana ruim em Singapura, mas me senti muito bem na nossa preparação e sabia que este seria uma boa sessão para a gente", afirmou o líder do campeonato.