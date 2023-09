Ana Sátila fica em 5º lugar no Mundial de Canoagem e Brasil obtém vaga para Paris-2024

O Brasil conquistou mais uma vaga para as Olimpíadas de Paris na canoagem slalom. O feito ocorreu neste sábado, durante a disputa do Mundial que está sendo realizado em Lee Valey, na Inglaterra. Ana Sátila ficou em quinto lugar no K1. Omira Estácia, se garantiu nos Jogos de Paris mesmo terminando em 25º na semifinal (posição elegível para a conquista da cota). Vale destacar, que a vaga da canoagem slalom é do país, e não da atleta

Como a regra de classificação para os Jogos Olímpicos não permite que uma mesma atleta ganhe duas vagas para o país em provas diferentes, há uma dúvida sobre qual das duas vai representar o Brasil na prova do K1 (caiaque individual). Apesar de ter sido a 25ª colocada, Omira Estácia está dentro da zona de classificação do Mundial e, portanto, tecnicamente a vaga seria dela.

A australiana Jessica Fox conquistou o ouro no Mundial de canoagem. Esta foi a sua sexta medalha no K1 em Mundiais, sendo a quarta de ouro. A eslovaca Eliska Mintalova ficou com a prata, enquanto o bronze foi conquistado pela polonesa Klaudia Zwolisnka.

Na sexta-feira, Ana Sátila já tinha adquirido o direito de ir às Olimpíadas ao obter a vaga na categoria C1. Esta vai ser a sua quarta edição dos Jogos da carreira. A sua estreia foi em Londres 2012. Depois competiu no Rio 2016 e também esteve em Tóquio 2021.

O Campeonato Mundial de Canoagem tem sequência neste domingo. E vai ter atleta brasileira na água. As irmãs Ana e Omira vão competir no caiaque cross, prova que vai estar em uma Olimpíada pela primeira vez no ano que vem.