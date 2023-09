AlphaTauri confirma Yuki Tsunoda e Daniel Ricciardo como pilotos para 2024 na Fórmula 1

O japonês Yuki Tsunoda e o australiano Daniel Ricciardo serão os pilotos titulares da AlphaTauri na temporada 2024 da Fórmula 1, conforme anunciou a equipe na noite desta sexta-feira.

Aos 23 anos, Tsunoda estreou pela AlphaTauri em 2021 e não vem fazendo grande temporada em 2023. Ele conquistou apenas três pontos até o momento. Apesar disso, o time segue apostando nele, o qual definiu como um "talento natural" e em "constante evolução" corrida após corrida.

Ricciardo segue afastado após fraturar a mão, mas o piloto vencedor de oito etapas na carreira conseguiu impressionar a AlphaTauri com seu desempenho nas etapas da Hungria e Bélgica antes da pausa de versão. A equipe destacou a atitude pessoal e a experiência em corrida de Ricciardo como bens preciosos para a equipe em 2024.

O time, que pertence à Red Bull, também confirmou que Liam Lawson (21 anos), que atualmente substitui Ricciardo, será o piloto reserva de ambas as equipes da Red Bull na próxima temporada, participando de testes, simulações e trabalhos de desenvolvimento durante o Grande Prêmio.

"Estou ansioso para continuar lutando e colaborando com a equipe e com o Daniel. Obviamente vou me esforçar ao máximo no restante da temporada visando progredir como piloto. Estou grato pela Red Bull e pela Honda por me apoiarem e acreditarem em mim, e muito feliz e grato por seguir com esta parceria", afirmou Tsunoda.

"Estou feliz por voltar a pilotar com Yuki no próximo ano e continuar a jornada com a AlphaTauri. Seguindo o progresso que já fizemos e os planos para o futuro, é um momento emocionante para a equipe. Estamos construindo e é uma sensação ótima. Há muito trabalho a fazer, mas estamos caminhando na direção certa e há muito pelo que esperar", disse Ricciardo.

"No próximo ano, os regulamentos técnicos permanecerão praticamente inalterados e, portanto, era lógico buscar a continuidade também em nossa formação de pilotos. Estou muito satisfeito com o desenvolvimento que Yuki demonstrou nos últimos dois anos e meio com a nossa equipe e com a grande experiência de vitórias de Daniel, teremos uma das duplas de pilotos mais competitivas do grid em 2024", explicou Franz Tost, chefe da equipe AlphaTauri.

"Quanto a Liam, que impressionou a todos em suas corridas até agora, ele certamente ajudará a equipe em seu papel de desenvolvimento como terceiro piloto, e tenho certeza que ele terá um futuro na Fórmula 1 em breve", completou.

Neste sábado, Yuki Tsunoda avançou ao Q3 correndo diante de sua torcida no Circuito de Suzuka, no Japão. Ele largará da nona colocação. Liam Lawson ficou a apenas um centésimo de segundo do Q3 e largará da 11ª posição.