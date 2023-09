Vitor Roque sofre lesão ligamentar 'sem necessidade de cirurgia' e ainda pode jogar em 2023

O atacante Vitor Roque não precisará passar por cirurgia no tornozelo direito no Athletico-PR. Depois de deixar o campo chorando de dor na quinta-feira após grave lesão em partida contra o Internacional, o jogador passou por exames que detectaram "apenas" uma lesão ligamentar. Uma cirurgia acabou descartada e há a esperança que o jogador possa voltar aos gramados ainda em 2023.

O jogo na Ligga Arena ainda estava nos minutos iniciais quando o atacante se machucou. Apesar de muitos torcedores reclamarem de entrada dura do defensor do Inter, é possível perceber que o atacante prende o pé no gramado sintético.

Com a torção, houve o temor de fratura ou mesmo do rompimento dos ligamentos. O jogador de somente 18 anos, negociado com o Barcelona, passou por exames nesta sexta-feira e recebeu a notícia menos preocupante.

"O atacante Vitor Roque passou por exames nesta sexta-feira, após a entorse no tornozelo direito sofrida na partida diante do Internacional. Com os exames de imagem e a avaliação do Departamento Médico do Athletico Paranaense, foi constatada uma lesão ligamentar da sindesmose do tornozelo direito, sem necessidade de intervenção cirúrgica", informou o clube.

Vitor Roque já iniciou tratamento no Centro de Treinamento do Caju. Além da imobilização do local, fará fisioterapia e o uso de medicação. O tempo de recuperação deve ser de, no máximo, oito semanas, o que daria tempo de ainda se despedir do clube em campo. Ele se apresenta ao Barcelona em janeiro de 2024.