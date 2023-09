Torcedor nega agressão a Marcos Braz, diz que só pediu sua saída do Flamengo e abrirá processo

Um dia após Marcos Braz dar coletiva para "explicar" a briga com um flamenguista em shopping do Rio e alegar que foi "ameaçado de morte e era vítima", o jovem Leandro Campos, entregador de 22 anos, deu sua versão, questionou as justificativas e contou uma história bastante diferente. O torcedor revelou que não iniciou a briga, que apenas cobrou a saída do vice-presidente de futebol do Flamengo, reafirmou ter sido "mordido na virilha" e que ainda levou um chute de amigo do Braz - o dirigente jurou que estava sozinho no local. Por isso, irá processá-lo.

Representado pela advogada Ana Luize, Leandro Campos afirmou que não fez nada demais no dia da confusão. "Sou vítima porque não agredi ele verbalmente ou fisicamente. Eu só disse essas palavras: 'Marcos Braz, sai do Flamengo', só isso", contou o torcedor, garantindo não fazer parte de nenhuma Torcida Uniformizada do clube. "Falei exatamente isso, virei as costas e andei. Em nenhum momento fiz ameaças a ele ou à filha dele".