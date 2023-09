Thaisa e amigas se emocionam com morte de Walewska: 'O vôlei perde um grande ícone'

Uma das referências da seleção brasileira feminina de vôlei, Thaísa Daher se emocionou na nesta sexta-feira, ao final da partida contra a Turquia pelo Pré-Olímpico, em Tóquio, ao comentar sobre a perda da campeã olímpica Walewska Oliveira, que morreu nesta quinta, em São Paulo. "É inacreditável uma mulher tão forte, tão incrível, que para mim representou tanto, acontecer dessa forma. A gente nunca imagina, nunca espera, acho que o vôlei perde um grande ícone", disse a atleta, com voz embargada.

Thaisa fez um depoimento ainda abalada pela morte de Walewska e relatou ter a veterana como um espelho nas quadras. "Ela era um espelho para mim, aprendi muito com ela, com a postura dela, com a elegância, com o charme, educação, com tudo, com a resiliência de estar sempre buscando, sempre querendo mais, representou o Brasil tão lindamente", disse Thaisa.

A competidora também revelou o impacto em toda a equipe. "Muitas estão sofrendo bastante, inclusive o 'Zeca'", disse, referindo-se ao treinador José Roberto Guimarães, que trabalhou com ela tanto no Campinas quanto na seleção. Walewska tinha ido visitar equipe durante treinamento no Brasil antes das atletas embarcarem para o Japão e ganhou abraços de todas elas.

No início do jogo, a seleção brasileira homenageou Walewska com um minuto de silêncio e faixa no braço escrito ‘W#1' em referência ao número da camiseta da jogadora. Apesar do jogo equilibrado, o Brasil perdeu para a Turquia em três sets 25/21, 29/27 e 25/19.

Além da homenagem em quadra, antigas equipes, jogadoras que compartilharam camisa com Walewska e a Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) também prestaram condolências a esportista pelas redes sociais.

A CBV publicou uma nota em que lamentou a morte e engrandeceu os feitos da jogadora pela equipe durante os últimos anos. "Waleska era uma jogadora especial, sua trajetória no esporte será para sempre lembrada e reverenciada", disse o presidente da CBV, Radamés Lattari.

A jogadora da seleção feminina de vôlei Sheila Castro publicou uma foto com Walewska no lançamento do livro da falecida jogadora em Belo Horizonte e relembrou momento que ocorreu três dias após a morte de sua avó e lamentou a morte precoce da amiga ."Walzinha, você sempre foi um exemplo para mim dentro e fora das quadras", escreveu.

A bicampeã olímpica Paula Pequeno também publicou uma mensagem de despedida e disse ter tido tempo de dizer pessoalmente a ela a sua admiração. "Se você estava em sofrimento, agora passou e você já está nos braços do Pai, mas se for algo diferentemente disso, o universo nos mostrará".

Horas depois, pelos stories do Instagram, Paula pediu respeito às pessoas que questionaram sobre a causa da morte. "Ninguém vai saber o motivo, ninguém vai saber a causa ainda", afirmou. "Respeitem, o mundo do vôlei, o Brasil inteiro, a família inteira estão todos desesperados."

O campeão olímpico Nalbert falou da dificuldade de ter recebido a notícia durante uma transmissão ao vivo e creditou o equilíbrio e profissionalismo da jogadora como suas grandes marcas. "Que o plano espiritual te acolha e te receba com todas as honras que você merece."