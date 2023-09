Série B tem três jogos e o Vitória defende a liderança em Itu

Líder da Série B do Campeonato Brasileiro, o Vitória volta a campo nesta sexta-feira para defender o posto diante do Ituano, na sequência da 29ª rodada. A nota ainda contará com o duelo paulista entre Ponte Preta e Criciúma, além do confronto direto pelo G-4, zona de acesso, entre Atlético-GO e Criciúma.

Na última rodada, o Vitória superou o Avaí por 3 a 0, em casa, e chegou a 52 pontos, dois a mais do que o vice-líder Guarani, com 50. Sport (50) e Novorizontino (48) completam o G-4, zona de acesso à elite. Já o Ituano está há três jogos sem vencer e ocupa a 14ª colocação com 33 pontos, seis a mais do que a Chapecoense, que abre a zona de rebaixamento, em 17º, com 27. A partida será realizada às 21h30, no Estádio Novelli Júnior, em Itu (SP).

No mesmo horário, Atlético-GO e Criciúma, ambos fora do G-4, se enfrentam no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO). O Atlético vem de derrota para o Botafogo-SP, por 1 a 0, fora de casa, e soma 44 pontos, em oitavo lugar. Já o Criciúma está invicto há dois jogos e venceu o Mirassol, por 2 a 1, em casa, no último jogo, que o deixou em quinto lugar com 48 pontos. Ou seja, se empatar, entra provisoriamente no G-4 e, se ganhar, assume a vice-liderança.

Um pouco mais cedo, às 19h, Ponte Preta e Mirassol fazem um duelo paulista no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP), em busca de reabilitação. Os mandantes não vencem há três jogos e estão com 33 pontos, em 15º lugar. Já os visitantes, derrotados pelo Criciúma, permanecem com 40 pontos, em 11º lugar.

A rodada ainda terá quatro jogos no sábado e dois na segunda-feira. Entre os paulistas, Guarani e Botafogo visitam CRB e Tombense, respectivamente, no sábado, enquanto o Novorizontino recebe o ABC na segunda.

CONFIRA OS JOGOS DA 29ª RODADA:

TERÇA-FEIRA

Sampaio Corrêa 2 x 1 Vila Nova

SEXTA-FEIRA

19h

Ponte Preta x Mirassol

21h30

Atlético-GO x Criciúma

Ituano x Vitória

SÁBADO

17h

Chapecoense x Ceará

CRB x Guarani

18h

Tombense x Botafogo

20h45

Sport x Londrina

SEGUNDA-FEIRA

18h30

Avaí x Juventude

21h

Novorizontino x ABC