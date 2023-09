São Paulo treina finalizações à exaustão para não desperdiçar chances contra o Flamengo

Mesmo com vantagem de 1 a 0 da excelente vitória no Maracanã, o treinador não quer saber de jogar com o regulamento e ficar aguardando na defesa para contragolpear. A ordem será atuar com ofensividade e ampliar a vantagem para "não deixar o Flamengo no jogo."

Antes de iniciar os trabalhos do dia no campo, Dorival Júnior passou um vídeo sobre os rivais ao elenco. Mostrou o que o time deve encarar no Morumbi e quais as artimanhas dos cariocas para uma busca por virada. Campeão no ano passado com o Flamengo, o treinador utiliza o que conhece do ex-clube visando deixar o São Paulo preparado em todas as frentes.

No gramado, a equipe foi, inicialmente, dividida em duas. O auxiliar Pedro Sotero ficou responsável por atenção especial ao posicionamento dos defensores em um dos campos. Tudo para parar o forte ataque carioca, como já fizera no Maracanã.