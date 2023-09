Ramon convoca seleção sub-20 'alternativa' para Jogos Pan-Americanos para não prejudicar clubes

A seleção brasileira que buscará o ouro nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile, foi convocada nesta sexta-feira. Para não prejudicar os clubes que estão nas disputas do Brasileirão, Copa Libertadores e Sul-Americana, Ramon Menezes chamou um time 'alternativo', sem atletas titulares dos clubes que atuam no País.

A lista dos 18 chamados é bem diferente da relação anunciada no dia 18 de agosto para amistosos no Marrocos - o time só fez uma partida por causa de terremoto no país africano. Na oportunidade, foram convocados 22 nomes. Deles, apenas Mycael, do Athletico-PR, e Lucas Halter, do Goiás, aparecem na lista dos Jogos Pan-Americanos, pelo fato de não serem titulares em suas respectivas equipes.

Os Jogos Pan-Americanos ocorrem entre os dias 20 de outubro e 5 de novembro e desfalcariam as equipes em quatro rodadas do Brasileirão, por exemplo. Os times ainda ficariam sem seus jogadores nas jornadas 27 e 28 por causa da apresentação dos jogadores, no dia 9 de outubro, para a fase de treinos.

A Confederação brasileira de Futebol (CBF) fez acordo com os clubes para que ninguém fosse prejudicado. Desta maneira, nomes como Gabriel Moscardo, Marcos Leonardo, Welington, Paulinho, Marlon Gomes, Gabriel Grando, Maurício e Vitão acabam não sendo convocados.

"É uma felicidade representar o Brasil numa competição que estávamos sem disputar há anos. Gostaria de agradecer ao presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, e ao coordenador da base da CBF, Branco, por mais essa oportunidade e também a todos os clubes pelas liberação dos seus atletas", afirmou Ramon Menezes, pouco antes de anunciar os 18 convocados.

O Brasil estreia no Pan diante dos Estados Unidos, no dia 23 de outubro, em Valparaíso, às 14h. O segundo confronto será contra a Colômbia, no dia 26, às 16h, em Vinã del Mal. O encerramento da chave ocorre diante da seleção de Honduras, dia 29, às 19h, em Sausalito. O time começa a treinar na Granja Comary dia 9 de outubro.

CONFIRA OS 18 CONVOCADOS:

Goleiros - Mycael (Athletico-PR), Andrew (Gil Vicente-POR) e Matheus Donelli (Corinthians)

Laterais - João Moreira (São Paulo), Rikelme (Cuiabá) e Patrick (São Paulo)

Zagueiros - Lucas Halter (Goiás), Gustavo Martins (Grêmio) e Arthur Chaves (Acadêmico de Viseu-PORL)

Meio-campistas - Matheus Dias (Internacional), Guilherme Biro (Corinthians), Marquinhos (Nantes-FRA), Ronald (Grêmio) e Igor Jesus (Flamengo)

Atacantes - Gabriel Veron (Porto-POR), Matheus Nascimento (Botafogo), Figueiredo (Vasco) e Kaio (Coritiba)