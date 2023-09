Palmeiras faz reabilitação em Porto Alegre e Luis Guilherme celebra volta aos campos

O Palmeiras teve seus planos frustrados de volta imediata a São Paulo após a derrota para o Grêmio, por 1 a 0, no Brasileirão, por causa de obras no aeroporto em Porto Alegre e iniciou a preparação para as semifinais da Copa Libertadores na capital gaúcha. Recuperado de lesão, Luis Guilherme celebrou a volta aos jogos.

Depois de ser obrigado a dormir em Porto Alegre, o Palmeiras aproveitou para fazer um trabalho regenerativo com os titulares no hotel onde ficou hospedado no Sul. Já os reservas foram a campo e iniciaram trabalhos táticos para os próximos jogos. O time visita o Boca Juniors na quinta-feira, depois joga na casa do Red Bull Bragantino.