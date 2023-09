Palmeiras ajuda polícia a prender 28 pessoas com biometria facial no Allianz Parque

Leila Pereira, presidente do Palmeiras, decidiu aposta na tecnologia para combater o cambismo depois de muitas denúncias de irregularidades na venda dos ingressos. O mesmo sistema também existe nas catracas do clube social. A biometria facial começou a funcionar a partir de janeiro de forma gradual e, atualmente, funciona em todos os setores da arena palmeirense. O clube considera satisfatória a experiência, mesmo com algumas falhas, travas e outras intercorrências.

"Investimos na implementação do reconhecimento facial para proteger o nosso maior patrimônio, que é o torcedor do Palmeiras. Queremos que a nossa casa seja cada vez mais segura para todas as famílias que a frequentam e estamos satisfeitos em contribuir com as autoridades públicas de segurança", afirmou a presidente do Palmeiras.

No caso dos jogos de futebol, a polícia analisa a compra de ingresso de cambistas, uso de documento falso ou de terceiro, mandados de prisão em aberto, descumprimento de ordens judiciais ou de sanções impostas pelo Estatuto do Torcedor e pessoas desaparecidas. Quando alguém cai nesse filtro, ocorre o impedimento de acesso ao local do evento e a polícia intervém.