Luxemburgo pede paz para a torcida e apoio para semifinais da Sul-Americana: 'Abracem o time'

Vanderlei Luxemburgo estava relaxado após a vitória do Corinthians sobre o Botafogo, nesta sexta-feira, por 1 a 0. O treinador festejou o triunfo sobre o líder da competição, após empates contra Palmeiras e Grêmio, outros indicados ao título. E aproveitou para pedir apoio da torcida, após as vaias recebidas em alguns momentos do jogo na Neo Química Arena, para os duelos na semifinal da Copa sul-americana diante do Fortaleza.

"Com a torcida do nosso lado, o Corinthians é muito forte. Não precisam me abraçar. Abracem o time", disse Luxemburgo, referindo-se ao primeiro duelo com o Fortaleza, marcado para terça-feira, na Neo Química Arena. "Eu estou acostumado com críticas. Vencemos o líder do campeonato, agora a crítica vai para outro lado."