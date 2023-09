Ex-lateral do São Paulo, Júnior Tavares opera tumor e passa bem em hospital de Campinas

Diagnosticado com tumor no cérebro, o lateral-esquerdo Júnior Tavares, ex-São Paulo e atualmente na Ponte Preta, foi operado na tarde da quinta-feira, no hospital Vera Cruz, em Campinas (SP). A médica responsável foi a neurocirurgiã Juliana Rebechi Zuiani. A cirurgia para retirada do tumor durou aproximadamente cinco horas. Em seguida, Tavares foi levado à Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital para observação.

O jogador acordou da cirurgia consciente e com todos os sinais vitais equilibrados. A expectativa da família é que ainda nesta sexta-feira o atleta seja conduzido a um quarto e que, no final de semana, possa receber alta hospital para se recuperar em casa.

Ele está afastado dos gramados desde a realização de exames que diagnosticaram tumor no cérebro. Desde então Júnior Tavares investigou com exames complementares e escolheu a equipe médica para lhe operar. A Ponte não tem autorização da família para comentar o caso, mas auxiliou o jogador com os custos da cirurgia, de aproximadamente R$ 90 mil.

Júnior Tavares tem 27 anos e foi revelado no Grêmio. De lá foi para o São Paulo, onde despontou e foi atuar no futebol europeu. Voltou ao Brasil em 2020 para jogar por Sport, Náutico e chegou à Ponte Preta para a atual temporada.

Sem o lateral-esquerdo, o time de Campinas volta a campo nesta sexta-feira para enfrentar o Mirassol, às 19 horas, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP), pela 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.