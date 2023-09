Vila Nova anuncia técnico Lisca para reta final da Série B

O Vila Nova agiu rápido e já definiu seu novo treinador para a reta final da Série B do Campeonato Brasileiro. Trata-se de Lisca, de 51 anos, que chega para substituir Marquinhos Santos, demitido na quarta-feira. Lisca estava sem clube desde que deixou o Avaí, ainda em setembro de 2022.

"O gaúcho de 51 anos está contratado e é o novo técnico do Vila Nova Futebol Clube. O auxiliar técnico Márcio Hahn e o auxiliar de preparação física Jonas Mauro chegam com Lisca. Bem-vindo, professor!", comunicou o clube goiano.

Lisca começou a carreira como treinador na base do Internacional e também comandou o time profissional em 2016, mas sem destaque. Seus principais trabalhos foram no Ceará, em 2018 e 2019, e no América-MG, em 2020 e 2021.

Também foi técnico de vários times tradicionais, como Vasco, Santos, Guarani, Náutico, Criciúma, Sport, entre outros. Em seus últimos trabalhos, não conseguiu ter uma boa sequência de jogos. Fez 12 partidas no Vasco, quatro no Sport, oito no Santos e sete no Avaí.

O Vila Nova teve um grande primeiro turno, terminando com a terceira melhor campanha, com 35 pontos, atrás apenas de Vitória (37) e Novorizontino (36). No segundo turno, porém, os números não são nada parecidos. Em dez jogos, conquistou 11 pontos, apenas a 13ª melhor campanha.

Com a derrota para o Sampaio Corrêa, por 2 a 1, o Vila Nova perdeu a chance de entrar provisoriamente no G-4 e aparece agora em sétimo lugar, com 46 pontos. O time ainda pode perder uma posição, além da diferença para o quarto colocado aumentar. O próximo adversário será a Chapecoense, no sábado (30), às 17h, no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), em Goiânia (GO), pela 30ª rodada.