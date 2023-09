Palmeiras defende invencibilidade contra o Grêmio e quer reduzir distância para o Botafogo

O Palmeiras vai usar sua força no jogo marcado para a Arena do Grêmio, com intenção de reduzir para somente quatro pontos a distância na frente. Os cariocas visitam o Corinthians e o pensamento palmeirense é de que o rival pode tropeçar pelo terceiro jogo seguido no Brasileirão - ainda têm o confronto direto.

A boa sequência de resultados diante dos gaúchos também serve para aumentar a confiança palmeirense. O time de Abel Ferreira não perde do Grêmio desde o segundo turno do Brasileirão de 2019. De lá para cá, foram cinco vitórias e dois empates. Considerando apenas os jogos no Sul, a invencibilidade é ainda maior. São sete anos sem ser derrotado pelo time gaúcho como visitante. O último revés foi em setembro de 2016.

"Será um jogo muito difícil, mais um desafio para nós. É um jogo importante para a classificação e para nos dar confiança no decorrer do ano", disse o lateral Mayke, que tem atuado como ala improvisado pela direita na vaga do ídolo Dudu, em recuperação de grave lesão no joelho.