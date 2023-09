Juninho Paulista retoma gestão do Ituano após quatro anos

Após mais de quatro anos, Juninho Paulista retomará seu posto na gestão do Ituano. Com 50 anos, ele reservou um período de descanso após deixar sua posição como coordenador da seleção brasileira. Agora, volta ao comando do futebol do clube paulista, função que exerceu entre 2009 e 2019, e que vinha sendo ocupada por Paulo Silvestri.

O Ituano é um clube associativo, com presidente e conselheiros, mas que há décadas faz parcerias com o seu futebol. A gestão do futebol é feita à parte e 10% de toda receita gerada é encaminhada ao clube.