Com torcida em São Januário, Vasco inicia diante do Coritiba série de confrontos diretos

O Vasco está motivado e com moral elevado após superar o Fluminense, mas, agora, terá três confrontos decisivos na luta pela permanência no Campeonato Brasileiro, diante de Coritiba, América-MG e Santos, todos concorrentes diretos e que, neste momento, estão dentro da zona de rebaixamento. Nesta quinta-feira, às 19h, enfrentará os paranaenses, pela 24ª rodada, com total apoio de sua torcida, que retorna a São Januário após três meses da interdição.

Estes três jogos são intitulados como 'de seis pontos', porque põem impulsionar o Vasco para cima da tabela e empurrar os rivais para baixo. Mostrando evolução técnica e tática, o Vasco venceu o clássico diante do Fluminense, por 4 a 2, e ganhou fôlego na competição. Foi a terceira vitória seguida como mandante, já que antes superou o Atlético-MG e o Grêmio, ambos por 1 a 0. Com isso, chegou a 20 pontos, ainda na zona de rebaixamento, em 18º lugar, atrás do Santos, com 24, mas que já atuou na rodada ao vencer por 2 a 1 o Bahia.