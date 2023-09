Arrascaeta deve ser o reforço do Flamengo na final da Copa do Brasil no Morumbi

O uruguaio Arrascaeta deve ser a novidade de Jorge Sampaoli na final da Copa do Brasil, domingo, no Morumbi, em jogo no qual a equipe rubro-negra terá de ganhar ao menos por um gol de vantagem do São Paulo para levar a decisão aos pênaltis. O jogador está se recuperando de um lesão no bíceps femoral da coxa direita.

Ausência no jogo de ida, Arrascaeta já vinha treinando forte desde a semana passada para atuar no segundo jogo. Depois da derrota por 1 a 0 no Maracanã, sua presença ficou ainda mais importante na busca por reação e para amenizar a crise na Gávea.

Sampaoli vem mostrando confiança em volta por cima e disse, logo após o duelo de ida, que o "Flamengo vai ser campeão." Mas a apresentação da equipe deixou muito torcedor desanimado e já jogando a toalha.

Arrascaeta trabalha sem restrições com bola e também aprimora o físico para não carecer de ritmo de jogo. Nesta quinta, foi o último a deixar o campo, mostrando enorme vontade de retornar. As atividades permanecem sob supervisão de profissionais da fisioterapia do Flamengo.

Com a reapresentação de todo o grupo nesta sexta-feira após empate sem gols com o Goiás, no Brasileirão, Arrascaeta deve, enfim, fazer a primeira atividade com a equipe após a lesão. É possível que jogue atrás do trio ofensivo Gabigol, Pedro e Bruno Henrique, em função realizada por Victor Hugo nos últimos jogos. Sampaoli, porém, pode sacrificar um dos centroavantes para não ficar muito exposto.