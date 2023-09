Zé Roberto aprova mudanças e exalta vitória rápida da seleção no Pré-Olímpico

O técnico José Roberto Guimarães aprovou as mudanças que fez na equipe titular da seleção brasileira feminina de vôlei, nesta quarta-feira, na vitória sobre Porto Rico por 3 sets a 0. Na sua avaliação, o desempenho foi exemplar e deve se tornar referência para a reta final deste Pré-Olímpico, disputado em Tóquio.

"Hoje foi como deveria ter sido ontem (terça) para não passarmos as dificuldades que passamos. A Diana e a Rosamaria entraram bem contra a Bulgária e queríamos ver como elas iriam se sair começando o jogo. Desde o início do Pré-Olímpico falamos que vamos precisar de todo o time. É uma competição longa e desgastante", comentou.

O treinador se refere à vitória do Brasil sobre a Bulgária, na terça. O triunfo foi obtido pelo placar de 3 sets a 2. Ao perder dois sets, a seleção desperdiçou a chance de somar o máximo de pontos na partida (3) e precisou se contentar com apenas dois, deixando a liderança e caindo para o terceiro lugar da tabela.

Na ocasião, Zé Roberto reclamou das oscilações da equipe em quadra, o que permitiu uma virada da equipe búlgara. Nesta quarta, a seleção mostrou que aprendeu a lição. "Agora vamos enfrentar três jogos em sequência. Ontem nós fomos dependentes da Thaisa e da Gabi e precisamos dividir as responsabilidades. Hoje fomos um time jogando toda a partida", analisou.

Uma das soluções encontradas por Zé Roberto foi a central Diana, que jogou bem e foi uma das maiores pontuadoras da partida, com 13 acertos. "Fiquei feliz de ter tido a oportunidade de jogar e sempre procuro fazer o meu melhor em quadra. Todo o time foi muito bem e mantemos a concentração durante toda a partida. Daqui para frente não vamos ter muita oportunidade para treinar e temos que aproveitar bem os jogos. Agora é focar na partida contra a Turquia", afirmou.

Apesar do novo triunfo, o Brasil segue em terceiro lugar na tabela, atrás do Japão e da Turquia, que também conquistaram boas vitórias nesta quarta, mantendo a disputa acirrada. No Pré-Olímpico, se classificam apenas os dois primeiros colocados da tabela, disputada em formato de pontos corridos.