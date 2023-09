Weverton aposta em solidez defensiva para Palmeiras superar Grêmio e fazer 'sombra' no Botafogo

O Palmeiras não sofreu gols nos últimos oito jogos, o que permitiu ao time voltar a sonhar com a conquista de mais um título brasileiro, por exemplo. Atual campeã, a equipe diminuiu para somente sete pontos a distância para o Botafogo e a solidez defensiva é uma aposta do goleiro Weverton para a equipe voltar da casa do Grêmio nesta quinta-feira com um resultado positivo na missão de "fazer sombra" ao líder, que joga somente na sexta.

Mesmo com jogo de ida das semifinais da Libertadores diante do Boca Juniors, na próxima semana, o Palmeiras vai usar sua força no jogo marcado para a Arena do Grêmio, com intenção de reduzir para somente quatro pontos a distância na frente. Os cariocas visitam o Corinthians, arquirrival verde, e a confiança é que podem tropeçar pelo terceiro jogo seguido no Brasileirão - ainda têm o confronto direto.