São Paulo usa reservas e aposta em James por reação no Brasileirão antes de decisão

Antes do jogo mais importante do ano, o segundo e decisivo jogo da final da Copa do Brasil, domingo, no Morumbi, o São Paulo tem compromisso pelo Brasileirão. Enfrenta nesta quarta-feira, às 21h30, em casa, o Fortaleza, com a necessidade de se reabilitar no torneio no qual não vence há dois meses.

São sete partidas seguidas sem vitória no Brasileirão. O torcedor não se incomoda tanto porque a prioridade é erguer o troféu da Copa do Brasil, e o time está perto disso, já que venceu o primeiro duelo no Maracanã por 1 a 0 e vai decidir a competição no Morumbi lotado.