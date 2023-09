Quem são os renegados do São Paulo que vivem expectativa de redenção na Copa do Brasil?

Rodrigo Nestor poderia estar escalado para começar jogando nesta quarta-feira, quando o São Paulo provavelmente irá utilizar os reservas no duelo com o Fortaleza, às 21h30, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. O meia, no entanto, deve ser poupado para o segundo jogo da final da Copa do Brasil, domingo, no Morumbi, diante do Flamengo. Foi dele a assistência para o gol de Calleri, que garantiu a vitória por 1 a 0 ao time paulista e a chance de jogar por um empate para conquistar o título.

Revelado nas categorias de base do São Paulo, em Cotia, Nestor foi promovido ao elenco profissional em 2020 depois de bom desempenho na Copa São Paulo de Juniores. O jogador era considerado uma das principais joias do clube e ganhou minutos com Fernando Diniz em sua primeira temporada na equipe. Ele teve uma sequência como titular com o então técnico Crespo no ano seguinte, conquistando o Paulistão, e sendo mantido como titular com a chegada de Rogério Ceni.