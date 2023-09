Palmeiras tem 9% de chances de título do Brasileirão; risco de queda do Santos é de 53%

Classificação e jogos Brasileirão

A 24ª rodada pode ser decisiva para os planos do Palmeiras na competição. O time paulista tem confronto direto fora de casa com o Grêmio, que está na cola dos palmeirenses, com 40 pontos, e também sonha com a possibilidade de título, apesar da probabilidade ser de apenas 3,3%. Os comandados de Abel Ferreira vão precisar torcer pelo rival Corinthians, que recebe o Botafogo na sexta-feira, para continuar na caça ao líder do campeonato.

Na rodada seguinte, o Palmeiras vai ter outra pedreira pela frente, enfrentando o Red Bull Bragantino, também fora de casa. O time de Bragança já venceu na 24ª rodada e chegou aos 42 pontos, ocupando momentaneamente a terceira colocação. As chances de título para a equipe do interior, porém, são baixas, ficando em 2,7%. O Botafogo irá receber o desesperado Goiás, no Engenhão. Fluminense e Flamengo, as outras equipes do G-6, correm bem por fora e contam com somente 1,3% e 1,1% de chances de título, respectivamente.

Na parte de baixo da tabela, o Santos continua ameaçado pelo rebaixamento. A heroica vitória no confronto direto com o Bahia deu sobrevida ao time da Baixada, que chegou aos 24 pontos, a um de deixar a zona da degola. O risco de queda dos santistas é de 53,7%. O Corinthians, com 27, ainda não consegue respirar aliviado e tem 15,1% de probabilidade de cair para a segunda divisão. Coritiba (93,6%), América-MG (89,4%), Vasco (49,3%), Bahia (41%) e Goiás (27%) são os outros ameaçados.