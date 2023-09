NFL, NBA e Premier League lideram ranking das 50 equipes mais valiosas do mundo

Esporte mais popular do mundo, o futebol não tem a mesma "popularidade" entre as equipes mais valiosas do mundo. Segundo relatório da Forbes, revista especializada em finanças, lançado nesta quarta-feira, 30 das 50 franquias mais valiosas do mundo são da National Football League (NFL), liga de futebol americano dos Estados Unidos. Apenas sete clubes do esporte bretão, por outro lado, aparecem no ranking.

A NFL é a maior liga dentre os esportes americanos. Das 32 franquias, apenas duas não aparecem no ranking da Forbes. Os Cowboys, franquia mais valiosa do levantamento, é avaliada em US$ 9 bilhões (R$ 43,7 bilhões). Ela é seguida pelo New York Yankees, da Major League Baseball (MLB), com US$ 7,1 bilhões (R$ 34,5 bilhões).

A National Basketball Association (NBA) também é representada, com seis franquias do basquete: Golden State Warriors, New York Knicks, Los Angeles Lakers, Chicago Bulls, Boston Celtics e Los Angeles Clippers. Os Warriors de Stephen Curry, completam o top 3, com US$ 7 bilhões (R$ 34 bilhões).

No futebol, as sete equipes que aparecem no ranking são todas da Europa. Três da Inglaterra (Liverpool, Manchester City e Manchester United), duas da Espanha (Barcelona e Real Madrid), uma da Alemanha (Bayern de Munique) e uma da França (Paris Saint-Germain). A Premier League é, dentre estas ligas do futebol, a mais valorizada.

Por outro lado, o Real Madrid é o mais caro da lista, dentre os clubes de futebol, avaliado em US$ 6,07 bilhões (R$ 24,5 bi). Em 11º lugar, o clube espanhol é o primeiro, sem ser dos EUA, presente no ranking. O top 10 é composto por sete franquias da NFL, duas da NBA e uma da MLB.

Além destes, duas equipes de automobilismo aparecem na lista: Ferrari e Mercedes, 45ª e 47ª posição no ranking, respectivamente. Em média, cada equipe é avaliada em R$ 18,9 bilhões de reais.

Dallas Cowboys (NFL) - 9 bilhões de dólares

New York Yankees (MLB) - 7,1 bilhões de dólares

Golden State Warriors (NBA) - 7 bilhões de dólares

New England Patriots (NFL) - 7 bilhões de dólares

Los Angeles Rams (NFL) - 6,9 bilhões de dólares

New York Giants (NFL) - 6,8 bilhões de dólares

Chicago Bears (NFL) - 6,3 bilhões de dólares

8) Las Vegas Raiders (NFL) - 6,2 bilhões de dólares

New York Knicks (NBA) - 6,1 bilhões de dólares

New York Jets (NFL) - 6,1 bilhões de dólares

Real Madrid (LaLiga) - 6,07 bilhões de dólares

Washington Commanders (NFL) - 6,05 bilhões de dólares

Manchester United (Premier League) - 6 bilhões de dólares

San Francisco 49ers (NFL) - 6 bilhões de dólares

Los Angeles Lakers (NBA) - 5,9 bilhões de dólares

Philadelphia Eagles (NFL) - 5,8 bilhões de dólares

Miami Dolphins (NFL) - 5,7 bilhões de dólares

Barcelona (LaLiga) - 5,508 bilhões de dólares

Houston Texans (NFL) - 5,5 bilhões de dólares

Liverpool (Premier League) - 5,288 bilhões de dólares

Denver Broncos (NFL) - 5,1 bilhões de dólares

Seattle Seahawks (NFL) - 5 bilhões de dólares

Manchester City (Premier League) - 4,990 bilhões de dólares

Bayern de Munique (Bundesliga) - 4,860 bilhões de dólares

Los Angeles Dodgers (MLB) - 4,8 bilhões de dólares

Atlanta Falcons (NFL) - 4,7 bilhões de dólares

Minnesota Vikings (NFL) - 4,65 bilhões de dólares

Baltimore Ravens (NFL) - 4,63 bilhões de dólares

Pittsburgh Steelers (NFL) - 4,625 bilhões de dólares

Cleveland Browns (NFL) - 4,62 bilhões de dólares

Green Bay Packers (NFL) - 4,6 bilhões de dólares

Boston Red Sox (MLB) - 4,5 bilhões de dólares

Tennessee Titans (NFL) - 4,4 bilhões de dólares

Indianapolis Colts (NFL) - 4,35 bilhões de dólares

Kansas City Chiefs (NFL) - 4,3 bilhões de dólares

Paris Saint-Germain (Ligue 1) - 4,21 bilhões de dólares

Tampa Bay Buccaneers (NFL) - 4,2 bilhões de dólares

Los Angeles Chargers (NFL) - 4,15 bilhões de dólares

Chicago Cubs (NFL) - 4,1 bilhões de dólares

Chicago Bulls (NBA) - 4,1 bilhões de dólares

Carolina Panthers (NFL) - 4,1 bilhões de dólares

New Orleans Saints (NFL) - 4,075 bilhões de dólares

Boston Celtics (NBA) - 4 bilhões de dólares

Jacksonville Jaguars (NFL) - 4 bilhões de dólares

Ferrari (F1) - 3,9 bilhões de dólares

Los Angeles Clippers (NBA) - 3,9 bilhões de dólares

Mercedes (F1) - 3,8 bilhões de dólares

Arizona Cardinals (NFL) - 3,8 bilhões de dólares

San Francisco Giants (MLB) - 3,7 bilhões de dólares

Buffalo Bills (NFL) - 3,7 bilhões de dólares