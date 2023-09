Fluminense e Cruzeiro se encontram no Maracanã com objetivos opostos no Brasileirão

Fluminense e Cruzeiro vivem momentos diferentes no Campeonato Brasileiro. Um ainda sonha com o título, enquanto outro tenta apenas se manter na competição em 2024. Este tradicional clássico nacional vai acontecer na noite desta quarta-feira pela 24ª rodada. O duelo está marcado para as 21h30, no Maracanã, no Rio.

O Fluminense está melhor na tabela, na sexta colocação com 38 pontos, mas vem de derrota no clássico para o Vasco por 4 a 2 e agora busca a reabilitação. O Cruzeiro, que não vencia há oito jogos, bateu o Santos por 3 a 0 na rodada passada, fora de casa, e agora tenta seguir embalado para subir na tabela. Atualmente, é o 11º colocado com 29 pontos.