Desfalcado, Flamengo enfrenta o Goiás pensando na final da Copa do Brasil

Embora a final da Copa do Brasil seja a grande preocupação do Flamengo, o time carioca tem um compromisso pelo Campeonato Brasileiro, muito importante para retomar a confiança após a derrota por 1 a 0 para o São Paulo. Nesta quarta-feira, às 19h, enfrenta o Goiás no Estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia (GO), pela 24ª rodada.

No último domingo, o Flamengo sofreu uma dura derrota para o São Paulo diante da sua torcida, no Maracanã, pelo primeiro jogo da final da Copa do Brasil. Agora, precisa reverter a situação no próximo domingo, às 16h, no Morumbi. No Brasileirão, também vem de derrota, pois sofreu 3 a 0 do Athletico-PR. Com isso, seguiu com 39 pontos, terminando a última rodada em quarto lugar.