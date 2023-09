De olho no futuro, McLaren estende contrato de Piastri até 2026

Em mais uma aposta no futuro na Fórmula 1, a McLaren anunciou nesta quarta-feira a renovação do contrato de Oscar Piastri. A equipe britânica estendeu o vínculo do piloto australiano de 22 anos até 2026. Ele formará dupla com o inglês Lando Norris, de 23 anos, ao menos até o fim de 2025, período do contrato atual do companheiro de equipe.

O anúncio não afeta a chamada "dança das cadeiras" da F-1 para 2024 porque Piastri já tinha vínculo confirmado para a próxima temporada do campeonato. A decisão pela renovação, ainda neste ano, mostra como a McLaren vem aprovando o desempenho e a evolução do jovem piloto, considerado uma das promessas da categoria.

"É fantástico poder confirmar que Oscar assinou a renovação de vários anos com a equipe", comemorou o chefe da McLaren, Andrea Stella. "Oscar é um ativo da McLaren e constantemente nos impressiona com o seu desempenho, ética de trabalho e atitude. Por isso, foi uma decisão fácil renovar com ele."

Em sua temporada de estreia, Piastri ocupa o 11º lugar no Mundial de Pilotos, com 42 pontos. Seu melhor resultado foi o segundo lugar na corrida sprint do GP da Bélgica. Nas corridas de domingo, o destaque foi o pódio obtido no GP da Holanda, com o terceiro lugar, no fim do mês passado.

Ele já somou pontos em seis etapas diferentes do campeonato, sendo a mais recente o GP de Cingapura, no fim de semana passado, quando terminou em sétimo lugar após estar em 17º. "Ele já provou ser fundamental para a equipe, por isso é brilhante ter seu voto de confiança enquanto buscamos vencer campeonatos novamente no futuro. Estou ansioso para vê-lo se desenvolver conosco enquanto continuamos esta jornada juntos", disse Stella.

Piastri também celebrou o novo acordo. "Estou emocionado por estender minha parceria com a McLaren por muitos anos. Quero brigar pelas primeiras posições do grid com esta equipe e estou entusiasmado com a visão e as bases que já estão sendo estabelecidas para nos levar até lá", festejou.

"As boas-vindas que recebi e os relacionamentos que construí aqui fizeram com que já me sentisse em casa. O comprometimento consistente da equipe comigo fez com que eu me sentisse incrivelmente valorizado e o desejo da equipe de que eu fizesse parte de seu futuro a longo prazo tornou esta uma decisão fácil", declarou.

O piloto australiano, que tem o compatriota e ex-piloto Mark Webber como seu empresário, acertou com a McLaren no ano passado, após um imbróglio jurídico com a Alpine, equipe na qual atuava como piloto reserva. A questão atravessou semanas no segundo semestre da temporada passada e só foi resolvida após decisão da Junta de Reconhecimento de Contratos, que permitiu o acerto de Piastri com a equipe britânica.