Bayern passa pelo United em jogo de sete gols; Gabriel Jesus marca em vitória do Arsenal

O Bayern de Munique abriu a Liga dos Campeões com boa vitória diante do Manchester United, em movimentado 4 a 3, no Allianz Arena. O duelo dos dois favoritos à vaga no Grupo A começou duro para os alemães, mas uma falha do goleiro Onana abriu caminho para o triunfo bávaro. De volta à competição após sete anos, o Arsenal também somou grande resultado, em dia de belo gol de Gabriel Jesus e surra de 4 a 0 sobre o PSV Eindhoven.

Favorito da chave, o Bayern de Munique não teve o técnico Thomas Tuchel na beira do campo. O treinador cumpriu um jogo de suspensão quando ainda estava no Chelsea e se desentendeu com Antonio Conte, então no Tottenham. Sem seu comandante, os alemães começaram a partida com dificuldades e passando aperto.

Mesmo jogando fora de casa, o United mostrou-se ousado nos minutos iniciais, rondando a área do time bávaro. Davies, em desarme preciso dentro da área e depois Ureich, com defesa milagrosa, salvaram os alemães.

Aos poucos, os mandantes foram se soltando e acabaram beneficiados por uma enorme falha de Onana para tirar o zero do placar. Sané tabelou com Kane e chutou em cima do goleiro, destaque no vice-campeonato com a Inter de Milão, que acabou deixando a bola entrar. Em falha bisonha, o Bayern anotou pela 41ª vez seguida em fase de grupos da Liga dos Campeões.

O gol animou os alemães que, com campo para o contragolpe, não demoraram a ampliar. Musiala foi ao fundo em velocidade e rolou para Gnabry bater cruzado e anotar o segundo em intervalo de quatro minutos. Um castigo a quem estava bem no jogo e merecia melhor sorte.

Então à vontade em campo, o United sentiu o baque. Rashford até tentava, mas não conseguia mais se dar bem diante de Upamecano. E Ulreich já não trabalhava mais. Em contrapartida, os alemães chegavam perigosamente pelas beiradas, sempre na velocidade. Sane quase ampliou antes do intervalo.

O United descontou no começo da etapa final com Hojlund, mas nem teve tempo de celebrar. No lance seguinte, um toque de mão de Eriksen com auxílio do VAR se transformou em pênalti. Kane ajeitou com carinho e ampliou, deixando o Bayern novamente em condição sossegada. Sané ainda acertou a trave em início arrasador de segundo tempo e Onana parou Kane.

Com o passar do tempo e muitas modificações, o ritmo de jogo caiu. Mas o final foi empolgante. O United diminuiu com gol de Casemiro, caído, aos 42 minutos. O Bayern não se intimidou e foi para o ataque. Müller carimbou a trave e lodo depois, Tel fez o quarto, aos 47. No último lance, Casemiro ainda anotou outro, de cabeça, mas o Bayern já tinha garantido os três primeiros pontos e a liderança isolada da chave, já que Galatasaray e Copenhague largaram com igualdade por 2 a 2 na Turquia.

GABRIEL JESUS SE DESTACA

De volta à Liga dos Campeões após sete anos, o Arsenal ganhou bem do PSV Eindhoven, com goleada por 4 a 0, no Grupo B, com boa apresentação de Gabriel Jesus. Saka abriu o placar com somente sete minutos, em rebote do goleiro. O atacante brasileiro iniciou a jogada do segundo gol, em arrancada da defesa, que terminou com batida colocada de Trossard, e anotou o terceiro ao receber do belga e bater forte, indefensável.

A goleada veio na segunda etapa, quando o Arsenal já administrava a excelente vantagem. Nelson serviu e Odegaard anotou o quarto aos 25 minutos. Na mesma chave, o Sevilla não aproveitou o fator casa e cedeu o 1 a 1 para o francês Lens. Ocampos abriu o marcador logo aos 9 minutos, mas Fulgini igualou o placar aos 24.

Na chave C que tem o favorito Real Madrid, o Napoli foi até Portugal e somou uma vitória gigante diante do Braga, por 2 a 1. Di Lorenzo fez 1 a 0 no primeiro tempo. A bola ainda bateu no travessão antes de entrar. Na etapa final, Bruma empatou aos 39, mas um gol contra de Niakate aos 43 definiu o resultado para os italianos.

Atual vice-campeã, a Inter abriu a competição levando um susto logo de cara, com Brais Mendez roubando a bola e fazendo 1 a 0 para a Real Sociedad com somente 4 minutos. Depois de passar praticamente todo o jogo em desvantagem, os italianos buscaram a igualdade aos 42, com Lautaro Martínez.

No outro jogo da chave, o Benfica acabou superado em casa por 2 a 0 diante do Salzburg. Konaté cobrou um pênalti para o alto, mas em nova chance, desta vez com batida de Simic, os visitantes abriram o placar. Glouk definiu na etapa final. Os portugueses atuaram desde os 13 minutos com um a menos após a expulsão de Antonio Silva.