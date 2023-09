Vila Nova desafia Sampaio Corrêa para voltar ao G-4 da Série B

Apenas uma partida irá abrir as disputas da 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro na noite desta terça-feira. Em situações opostas, Sampaio Corrêa e Vila Nova se enfrentam no Estádio Castelão, em São Luís, às 21h30. Enquanto o time visitante luta para seguir na briga pelo G-4, o rival quer se distanciar da zona de rebaixamento.

Atualmente, o Vila Nova é sexto colocado com 46 pontos e está há dois pontos do Criciúma, time que abre o G-4 e tem 48. Já o Sampaio Corrêa, que voltou a vencer após onze rodadas ao bater a Chapecoense, por 2 a 0, na rodada passada, tenta embalar para sair de perto da zona de rebaixamento. O time maranhense tem 31 pontos e está há quatro da zona de rebaixamento.

Para o duelo, o técnico Fernando Marchiori, que estreou no Sampaio Corrêa com vitória na rodada passada, contará com o retorno do lateral-direito Matheus Pivô, que cumpriu suspensão automática e voltará a ser titular. Com isso, Samuel Santos volta ao banco de reservas.

Além disso, o comandante poderá contar com a estreia dos novos contratados para o setor ofensivo, todos eles já tiveram seus nomes publicados no BID e podem estrear. São eles: os meias Patrick Alan, ex-Pouso Alegre, e Riquelmo, ex-Confiança, os atacantes João Diogo, ex-Aparecidense, Jô, ex-CSA e Gabriel Silva, que voltou de empréstimo do América-RN. De qualquer forma, devem começar como opções.

Do outro lado, como não tem desfalques, seja por lesão ou suspensão, o técnico Marquinhos Santos deve manter a formação inicial do Vila Nova que começou jogando a última partida.

Focado em um bom resultado, o comandante pediu atenção nesta reta final. "Ainda tem 10 jogos, 30 pontos para serem disputados e vamos na caminhada. Vamos acreditar, vamos confiar, vamos buscar fora aquilo que nós perdemos em casa."