Palmeiras não terá Allianz Parque no clássico com o Santos e deve jogar na Arena Barueri

A reportagem apurou que a Arena Barueri deve ser o palco do clássico. O Palmeiras, ciente de que não poderá mandar algumas partidas em sua arena em razão do calendário de shows, está cuidando há algumas semanas do gramado do estádio em Barueri, onde foi disputado o primeiro jogo das finais do Campeonato Paulista neste ano contra o Água Santa.

O Morumbi é outra alternativa, mas é improvável que o time alviverde volte a jogar lá. Abel Ferreira elogiou mais de uma vez o gramado do estádio do São Paulo e aprova que a equipe volte a jogar na casa são-paulina, como fez diante do Cerro Porteño, pela Copa Libertadores, e do próprio Santos, em clássico pelo Paulistão. No entanto, o acordo entre as diretorias do Palmeiras e do São Paulo que permite que um utilize o estádio do outro não está mais vigente.

Foi um acordo pontual, feito no início do ano, facilitado pela relação cordial que Leila Pereira e Julio Casares mantêm, interrompendo um período de brigas, desentendimentos e provocações, sobretudo nas gestões de Carlos Miguel Aidar, do São Paulo, e Paulo Nobre, do Palmeiras. Cabe lembrar que o Pacaembu, histórico estádio paulistano, continua em reforma e só deve ser reinaugurado em janeiro de 2024.