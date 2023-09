Milan tropeça no Newcastle em casa na estreia na Liga dos Campeões; RB Leipzig vence

O "grupo da morte" da Liga dos Campeões estreou com um empate sem gols. Nesta terça-feira, Milan e Newcastle impuseram a correria no gramado do San Siro, na Itália, mas não saíram do zero a zero no placar. Titular, o meia Bruno Guimarães, da seleção brasileira, apresentou atuação discreta.

O resultado tem sabor de derrota para o Milan por jogar em casa e por enfrentar o rival de camisa menos pesada da chave, que tem ainda Borussia Dortmund e Paris Saint-Germain. Os dois times vão se enfrentar ainda nesta terça, na capital francesa. Com o resultado, Milan e Newcastle saem de campo com um ponto cada no Grupo F.

Empurrado pela torcida, o time de Milão acelerou o jogo ao longo dos 90 minutos. O primeiro tempo foi o de maior qualidade para ambas as equipes. Se o Milan tomava a iniciativa, o rival inglês reagia diante de suas possibilidades, levando menos perigo ao gol de Mike Maignan.

O time italiano levou maior perigo na reta final do primeiro tempo. No principal lance da etapa, o atacante português Rafael Leão driblou dois marcadores dentro da área, segurou demais a bola e, quando se preparava para finalizar, à frente da marca do pênalti, pisou na bola e desperdiçou chance incrível.

A etapa final continuou em bom ritmo, porém com falhas nas pontarias dos atacantes. Os goleiros trabalharam mais nos minutos finais. Mas não foram vazados. A partida marcou o retorno do Newcastle à fase de grupos da Liga dos Campeões. A última vez que disputou esta etapa foi na temporada 2002-03.

Pelo Grupo G, quatro gols movimentaram o duelo entre Young Boys e RB Leipzig, no Stade de Suisse, na cidade suíça de Berna. O time alemão venceu por 3 a 1, com gols de Simakan, Schlager e Sesko. O time da casa balançou as redes com Elia, ainda no primeiro tempo.

A chave conta ainda com Manchester City e Estrela Vermelha, que vão se enfrentar ainda nesta terça-feira, na Inglaterra.