Medalha de ouro na Rio-2016, Robson Conceição tem 3ª chance de ser campeão mundial de boxe

Medalha de ouro na Olimpíada do Rio-2016, Robson Conceição vai disputar o título mundial dos superpenas, versão Organização Mundial de Boxe, dia 16 de novembro, em Las Vegas, diante do detentor co cinturão, o mexicano Emanuel Navarrete.

Esta vai ser a terceira chance de Robson ser campeão mundial de boxe. Ele perdeu as duas anteriores, sendo a primeira para o mexicano Oscar Valdez, em 2021, e a segunda para o norte-americano Shakur Stevenson, no ano passado. Nas duas oportunidades, o brasileiro perdeu por ponto, após 12 assaltos.

Prestes a completar 35 anos, Robson tem um cartel de 17 vitórias (oito nocautes) e duas derrotas, enquanto Navarrete, de 28 anos, soma 38 triunfos (31 nocautes) e apenas uma derrota.

Navarrete x Conceição será uma das preliminares do evento, que terá como principal atração a luta entre Shakur Stevenson e Edwin De Los Santos, pelo título dos pesos leves. No mesmo final de semana, Las Vegas, pela primeira vez, vai ser sede de um GP de Fórmula 1.