São Paulo se reapresenta, e Dorival 'ensaia' reservas para jogo com Fortaleza

O São Paulo não teve descanso após abrir vantagem de 1 a 0 sobre o Flamengo, no Maracanã, no jogo de ida da final da Copa do Brasil. Hoje (18), o elenco se reapresentou no CT da Barra Funda, e o técnico Dorival Júnior começou a trabalhar com os 11 reservas que deve utilizar diante do Fortaleza, quarta-feira (20), pelo Brasileirão.

Como o foco é estar totalmente descansado para o segundo jogo da final contra o Flamengo, no Morumbi, o treinador não deve levar suas principais peças nem para a reserva no estádio tricolor.

Os titulares fizeram somente um trabalho regenerativo na parte interna do CT. E repouso deve ser a palavra de ordem ao longo da semana. Depois de desgastante jogo de ida, o comandante já falou que não exigirá muito de sua equipe nas atividades da semana. O plano de jogo será passado ao grupo a partir de quinta-feira (21), somente.