Santos desafia Fonte Nova lotada para iniciar reação no Brasileiro diante do Bahia

Para arrumar a casa em tão pouco tempo, Marcelo Fernandes já sinaliza mudanças. A primeira delas é o retorno do Lucas Lima. Outra alteração é de ordem tática. Ele deve utilizar um esquema com três zagueiros, apostando na improvisação de Dodô na linha defensiva e com Kevyson como ala esquerdo. Com 21 pontos, quatro a menos que o Bahia, o Santos está em 17º lugar e é o primeiro time na zona de rebaixamento.

Sem Rodrigo Fernández e Mendoza, a boa notícia fica na volta de Soteldo, que vai formar dupla de ataque com Marcos Leonardo. Como o treinador espera casa cheia, ele trabalhou muito a marcação no meio-campo e a recomposição sem a bola para suportar a pressão dos donos da casa, principalmente no início do confronto.

Já o Bahia finalizou a preparação para o jogo com o Santos neste domingo. O técnico Rogério Ceni fez um trabalho com o elenco dividido em dois grupos e deu ênfase aos treinos de finalização e também jogadas ofensivas. Na atividade, ele também comandou um coletivo para trabalhar a parte tática.

Com expectativa de casa cheia para esta segunda-feira, Rogério Ceni deve lançar mão de um esquema ofensivo com três jogadores no ataque para tentar forçar o erro logo na saída de bola do adversário.