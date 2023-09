Novorizontino foca na reabilitação em duelo direto contra o Ceará na Série B

Apenas uma partida irá fechar, nesta segunda-feira, as disputas da 28ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Vindo de derrota, o Novorizontino irá jogar em casa, no estádio Jorge Ismael de Biasi, às 21h, na busca da reabilitação para seguir na parte de cima da tabela. O seu adversário será o Ceará, que também sonha encostar no G-4 - grupo de acesso.

Atualmente, o Novorizontino é sétimo colocado com 45 pontos e está há três do G-4, afinal o quarto colocado Criciúma tem 48. Se o time paulista vencer vai retornar o G-4, em quarto lugar, porque terá mais vitórias do que o Criciúma: 15 a 14. Já o Ceará chega embalado por quatro jogos sem derrota e duas vitórias seguidas, e aparece logo abaixo, em décimo, com 41. Uma vitória neste momento o credenciaria a brigar pelas primeiras colocações.

Para o duelo, o técnico Eduardo Baptista terá pelo menos dois desfalques para montar o time titular do Novorizontino. Isso porque o lateral Raul Prata segue de fora, agora em fase final de transição física. Assim como o atacante Léo Tocantins que sofreu uma lesão no tendão de Aquiles na última rodada e está fora da temporada.

Titular na armação, o meia Reverson fez uma análise de que o Novorizontino terá missão dura na partida.

Do outro lado, o técnico Vagner Mancini também será obrigado a fazer mudanças no Ceará. Lesionados, o volante William Maranhão, o meia Chay e o atacante Guilherme Bissoli sequer viajaram. Por outro lado, o lateral-esquerdo Willian Formiga e o atacante Saulo Mineiro retornam e ficam à disposição.